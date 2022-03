Dc nuova Palermo, nelle liste per le comunali anche La Vardera e Alessandra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fabio La Vardera e Roberta Alessandra sono altri due giovani candidati della Democrazia cristiana nuova al Consiglio comunale di Palermo. "Per anni ho provato a risolvere problemi di varia natura in un contesto lavorativo complesso. Adesso - spiega La Vardera - voglio mettere l’esperienza maturata grazie a chi ha creduto in me al servizio della mia città. Perché penso che ognuno di noi debba dare, o restituire, qualcosa al territorio in cui ha costruito la propria vita personale e professionale. Del passato, afferma, coltiviamo i sogni e la speranza, ma adesso vogliamo costruire un presente e un futuro migliori". "Voglio mettere al servizio della città la mia passione e il mio essere per la gente, specialmente - dichiara Roberta Alessandra - per chi è più bisognoso".