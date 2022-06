Comunali, Rita Barbera chiude la campagna elettorale a Villa Pottino: sul palco anche tanti artisti

Villa Pottino, una delle poche ville liberty scampate allo scempio del “sacco di Palermo”, lo scenario scelto dal candidato sindaco Rita Barbera per l’evento di chiusura della campagna elettorale. L’appuntamento è fissato per domani 9 giugno alle 18, in via Notarbartolo.

Con lei, oltre agli assessori designati Manola Albanese, Roberto Collovà, Vito Pecoraro, Tony Pellicane, Francesca Schìrripa e Mila Spicola, ci saranno Pino Apprendi e Umberto Santino, ma anche tanti artisti che regaleranno a chi parteciperà momenti di buona musica. Ospiti Bottega Retrò, duo composto da Cocò Gullotta e Al Di Rosa che eseguiranno parte del loro spettacolo su Giorgio Gaber, il cantautore Francesco Vannini che eseguirà brani tratti dal suo repertorio e la performance di Francesca Di Martino “'A fimmina chi acchiana”.