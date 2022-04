VIDEO | Letta spinge Miceli e va all'attacco in vista delle Regionali: "Il governo Musumeci fa schifo"

"Sono molto contento di come abbiamo lavorato per le Amministrative di Palermo: sono un grande fan di Franco Miceli". Così il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, a Palermo, in conferenza stampa, parlando delle elezioni amministrative del 12 giugno. Secondo Letta Miceli "è la dimostrazione di una candidatura di qualità che la società civile e il Pd mettono al servizio della città: sono convinto - ha concluso - che farà un ottimo lavoro". Poi sulle Regionali: "Strapperemo la presidenza della Regione alla peggiore giunta che ci sia mai stata in Sicilia".

Il segretario nazionale del Pd alle agenzie di stampa parla poi della questione relativa alle Regionali: "Non siamo solo noi a dire che il governo Musumeci fa schifo: lo dice anche metà del centrodestra". Un duro attacco al quale il governatore ha replicato subito dopo: "Letta pensa di trovare un titolo per le agenzie attaccando il mio governo. Qualcuno gli dovrebbe ricordare che in questo momento il suo esecutivo siciliano, quello a guida Pd cacciato dagli elettori nel 2017, è alla sbarra perché ritenuto espressione di una associazione a delinquere. Taccia, dunque. Quando, a giugno, gli amministratori di sinistra saranno spazzati via anche da Palermo, Letta si pentirà di aver usato toni indegni per un presunto leader moderato». Lo dice il presidente della Regione, Nello Musumeci, replicando al segretario nazionale del Pd.