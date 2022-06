Lagalla cerca il dialogo con le opposizioni: "Bisogna superare le contrapposizioni, farò come Baldini"

Invita i suoi avversari e le forze politiche d'opposizione a "superare contrapposizioni pregiudiziali" e promette "un'opera di ricucitura del tessuto della città".

Dopo il messaggio di commiato di Leoluca Orlando, che ha chiesto al suo successore di "difendere il patrimonio acquisito" (i diritti, la lotta alla mafia, l'immagine di città accogliente e turistica) e di "affrontare le grandi criticità", il neo sindaco Roberto Lagalla prova a fare sintesi per "risolvere i problemi di Palermo".

Motivo quest'ultimo che spinge Lagalla a percorrere la strada del dialogo: "La mia idea, espressa anche a Franco Miceli e Fabrizio Ferrandelli che entreranno in Consiglio comunale, è quella di superare, nell’interesse della città, le divisioni".

Sotterrata l'ascia di guerra, al termine di una campagna elettorale a tratti molto tesa, l’auspicio nel nuovo sindaco "è di lavorare tutti insieme, ciascuno nella sua parte di maggioranza e opposizione, per il raggiungimento di obiettivi che, trattandosi di un’azione amministrativa, non possono che essere comuni e condivisi. E' per questa ragione che mi aspetto una responsabilità politica anche da parte di quei partiti che si sono trovati schierati in modo diverso dal nostro in questa campagna elettorale, ma che sono certo risponderanno in modo proattivo".

Il "modello Lagalla" s'ispira al Palermo calcio e al suo allenatore. "Farò come ha fatto Silvio Baldini - spiega il sindaco - coinvolgendo e creando una comunità, lavorando insieme. Perché la 'partita' o la si vince tutti insieme o la si perde altrettanto tutti insieme".