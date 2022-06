Sindaco, le liste di centrodestra trascinano Lagalla al successo: il voto disgiunto va a Ferrandelli

Nel successo di Roberto Lagalla, diventato sindaco al primo turno con il 48% dei consensi, un ruolo fondamentale lo ha giocato la coalizione. Il centrodestra unito, con le nove liste presentate, ha trascinato l'ex rettore nella corsa a sindaco. Il risultato delle urne ha assegnato alla coalizione (composta anche dai renziani) il 54% delle preferenze: sei punti in più del candidato, che ha beneficiato di una potenza di fuoco in grado di reggere all'urto degli arresti per voto di scambio e alla bufera politica sulla questione morale. Ora toccherà a Lagalla non farsi "imprigionare" dai partiti.

Sostanzialmente identico il dato ottenuto da Franco Miceli (poco sopra il 29%) e dalle sue liste (qualche decimale sotto), segno che l'elettorato di centrosinistra ha votato il candidato sindaco e una delle quattro liste ad esso collegate. C'è molto voto disgiunto invece a favore di Fabrizio Ferrandelli, riuscito nell'impresa di sottrarre voti ai suoi avversari. I voti degli elettori dei candidati consiglieri di centrodestra che non hanno scelto Lagalla sono infatti andati a Ferrandelli più che a Miceli.

A conti fatti, il portabandiera di Azione e Più Europa - espressione di un'area politica liberale lontana da sovranisti e populisti - ha ottenuto il 4% in più dei voti delle sue tre liste, attirando l'interesse sia di parte del centrodestra sia di parte del centrosinistra. Non a caso, Ferrandelli ha incassato il plauso del leader siciliano di Forza Italia Gianfranco Miccichè (che lo aveva sostenuto alle Comunali del 2017), pronto ad aprire con lui un dialogo; ma anche di Claudio Fava che, in vista delle primarie di coalizione e delle Regionali, ha lasciato intendere di voler allargare il perimetro del centrosinistra includendo l'area che ruota all'ex delfino di Orlando.

Gli altri tre candidati - Rita Barbera, Francesca Donato e Ciro Lomonte - vanno leggermente sopra il consenso delle loro liste. Il 4,3% di Barbera è un risultato di tutto rispetto per una candidata civica sganciata dai partiti, che alle urne si è ritrovata un punto percentuale in più rispetto alle due due liste (quella che porta il suo nome e quella di Potere al Popolo). Idem Francesca Donato di Rinascita Palermo che esce dalle urne con il 3,1% di consenso personale (2,9% la lista). Per Ciro Lomonte non è apprezzabile la differenza fra il risultato della lista e quello del candidato.