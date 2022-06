VIDEO | Un giorno di ordinaria follia ai seggi: "Noi mandati a casa, annullate le elezioni"

Via al voto ma non per tutti, a causa del forfait dei presidenti. Rabbia degli elettori all'istituto comprensivo Mantegna-Bonanno. Alla scuola primaria Crispi, al Cep, scrutatori in attesa da ieri pomeriggio. "C'è chi presenterà denuncia, siamo al limite della violazione della Costituzione"