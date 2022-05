Amministrative, a Palermo arrivano i big del Pd: dopo Letta ecco Provenzano e Boccia

Dopo il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta, arrivano a Palermo i massimi vertici Dem in occasione delle elezioni amministrative in cui il Pd è schierato con il candidato sindaco dell’area progressista, Franco Miceli. “Un patto per Palermo” è il tema dell’incontro che il vicesegretario nazionale del Pd, Giuseppe Provenzano, terrà domani (domenica 22 maggio), alle ore 11, a Villa Filippina.

Occasione durante la quale verrà anche presentata la lista dei candidati del Pd in corsa per Palazzo D’Aquile, alla presenza – oltre che del candidato sindaco, Franco Miceli – del segretario regionale, Anthony Barbagallo e del segretario provinciale, Rosario Filoramo.

“Abbiamo una lista forte e siamo sicuri – dice Barbagallo – che l’apporto del Pd sarà incisivo ed evidente sul risultati che ci vedono impegnati in questa tornata elettorale. Il fatto che i massimi vertici nazionali, a partire dal segretario Letta e ora con il vice segretario Provenzano e con lo stesso Boccia, non facciano mancare la loro presenza, è la testimonianza di tutto questo”.

Dopo Provenzano è la volta del ritorno di Francesco Boccia, responsabile nazionale Enti Locali del Nazareno, che martedì 24 (ore 10:30) a villa Filippina, incontrerà attivisti, militanti e iscritti del Pd, sul tema “Palermo, Città metropolitana”, assieme al candidato sindaco Franco Miceli e alla presenza del segretario regionale Barbagallo e del segretario provinciale Filoramo