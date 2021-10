Elezioni, il salto in avanti di Miccichè: accordo con Tamajo e D'Agostino per Comunali e Regionali

L’accordo è fatto: Forza Italia e Sicilia Futura-Italia Viva alle prossime elezioni comunali e regionali si presenteranno insieme, con liste comuni. "Rifletteremo se sarà una o più di una, ma di certo lavoreremo insieme", ha detto il presidente dell'Ars e coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, presentando a Palazzo dei Normanni l'accordo tra gli azzurri e il gruppo di Sicilia Futura-Italia Viva, guidato da Nicola D'Agostino e di cui fa parte il recordman di preferenze di Palermo Edy Tamajo.

"Questo è un festival della politica migrante: ci stiamo integrando fra forze politiche che la pensano alla stessa maniera su vari argomenti", ha aggiunto Miccichè. Che para subito il colpo dei malpancisti, che si trovano soprattutto tra gli alleati: "Non mi importa cosa succederà a livello nazionale - dice -. Lì se la vedranno Berlusconi e Renzi. Qui noi lavoriamo per Palermo e per la Sicilia. Stiamo facendo un accordo importante che punta alla creazione di un mondo politico più vicino al nostro modo di pensare".

"Non c'è più spazio per i populismi", dice Tamajo. E non sfugge ai più la centralità della sua figura per l'alleanza siglata oggi. "Edy Tamajo sarà candidato nelle liste di Forza Italia alle prossime Comunali", ha annunciato Micciché. Ma è lo stesso deputato regionale a smentire subito la sua candidatura a sindaco per una ancora ipotetica coalizione di centrodestra: "Per evitare strumentalizzazioni vi dico che non sono interessato a candidarmi a sindaco di Palermo. Sui nomi che si sono fatti ho le mie idee. Lagalla è tra le figure che potrebbero ricoprire il ruolo. Ma io penso che prima del nome, dobbiamo stabilire i programmi e il perimetro della coalizione. Poi il nome verrà: lo sceglieremo attorno a un tavolo, senza primarie, discutendo come è giusto fare".

E dalla conferenza stampa arriva anche l'endorsement di Micciché all'ex presidente dell'Ars, Francesco Cascio, lontano dalla politica da un po' ma probabilmente disponibile a tornare in pista per Palazzo delle Aquile: "È una delle migliori proposte che possano esserci per Forza Italia e ne conosciamo tutti le competenze. C'è anche l'avvocato Francesco Greco. Insomma, c'è una varietà di scelta. I nomi che ho fatto sicuramente non troveranno l'opposizione del partito, siamo tutti d'accordo che il candidato deve essere un moderato e che il nome deve arrivare entro Natale". Ma certamente il candidato di Micciché non sarà Francesco Scoma, oggi alla Lega: "Se qualcuno pensa che va via da Forza Italia per diventare sindaco di Palermo se lo può scordare. Noi siamo persone serie".

Inevitabili le ripercussioni sugli equilibri di Sala d'Ercole all'Ars. "Ho parlato con Renzi - spiega D'Agostino - è stato subito d'accordo sull'intesa politica raggiunta da Sicilia Futura-Iv con Forza Italia. Manterremo la nostra identità di partito di minoranza all'Assemblea regionale siciliana, certamente abbiamo tutto l'interesse a collaborare per il bene della Sicilia. All'Ars con Fi lavoreremo insieme su tutte le iniziative che ci uniscono e per cominciare a costruire un processo di integrazione dei gruppi parlamentari affinché alle prossime Amministrative e Regionali non ci sia distinzione tra di noi". Per il capogruppo di Fi all'Ars, Tommaso Calderone "oggi comincia un nuovo laboratorio in Sicilia che porterà Forza Italia e Sicilia Futura-Iv a un grande risultato sia alle amministrative di Palermo sia alle prossime regionali. Un esperimento che merita di essere messo in primo piano".