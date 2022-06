Elezioni, il sindacato edile Filca: "Prossima amministrazione abbia tra le priorità il Ponte corleone e la manutenzione di strade e scuole"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ci auguriamo che il sindaco che vincerà le prossime elezioni amministrative di Palermo abbia tra le priorità il rifacimento del ponte Corleone e la manutenzione di tutti i ponti strategici della città e si occupi, tra l'altro, anche del recupero delle reti fognarie delle scuole, degli asili e delle strade". Lo dicono, in una nota congiunta, il segretario regionale della Filca Cisl, Paolo D'Anca e del segretario provinciale della Filca Palermo-Trapani, che aggiungono: "Il nostro appello va prima di tutto alla cittadinanza chiedendogli di andare a votare perché l'astensionismo non produce proposte e poi ausoichiamo che chi siederà in consiglio comunale e nella giunta si faccia portavoce di opere strategiche per il futuro di questa città, che passa dal tram, al problema dell'emergenza abitativa. Progetti che finora sono rimasti nel cassetto per la mancanza di progettazione e di manutenzione del patrimonio e delle infrastrutture cittadine. Serve un intervento immediato, siamo stanchi della politica parolaia, è il momento del fare perché i palermitani meritano un’ammistrazione seria e capace e non sono più disponili ad assistere solo ad effimere promesse elettorali, soprattutto in vista della sfida dei fondi del Pnrr che ci attende. Ma non solo- concludono - arriverranno anche i fondi europei e nazionali e ci auguriamo che queste risorse vengano usate tutte e bene per ridisegnare la città, per renderla più vivibile e più europea e soprattutto per creare occasioni di lavoro per gli edili. Noi, già dal giorno successivo alle elezioni, siamo pronti al dialogo con le istituzioni e a fare, come abbiamo sempre fatto, la nostra parte perche' Palermo è una città che merita rispetto, attenzione e dignità al pari di ogni altra città italiana e del mondo"