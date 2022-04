Evola e Orlando (Sinistra Civica Ecologista): "Alla presentazione di Cascio solo uomini, Miceli dimostri la nostra diversità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La presentazione di Francesco Cascio ha brillato per la presenza esclusiva di uomini, evidentemente la questione di genere non è patrimonio di questa destra che si candida a governare la città. Le donne sanno dare un contributo importante alla trasformazione della città e la loro presenza nelle istituzioni è fondamentale per mettere nell’agenda politica un punto di vista. Facciamo appello a Franco Miceli, nostro candidato sindaco, affinché ci siano segnali espliciti alla città: la vicesindaca indicata e metà della giunta devono essere donne. Per noi è un elemento di cultura politica e non è un caso che lista di Sinistra Civica Ecologica, che presenteremo giovedì pomeriggio alla città, ha come caratteristica la parità di genere.”

Lo dichiarano Barbara Evola e Katia Orlando, consigliere comunali e candidate nella lista di Sinistra Civica Ecologista.