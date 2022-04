Totò Cuffaro: "La Dc boicotta la presentazione della candidatura di Francesco Cascio"

"La Dc, nel ribadire la stima e l'apprezzamento per Francesco Cascio, non presenzierà alla presentazione della sua candidatura perché ritiene utile ed opportuno continuare a prodigarsi affinché si possa giungere ad una candidatura condivisa a sindaco di Palermo". Lo dice il commissario della Dc nuova in Sicilia, Totò Cuffaro. Oggi Cascio (Forza Italia) presenterà la sua candidatura a sindaco del capoluogo siciliano: al momento è sostenuto anche da Lega e Coraggio Italia.

"Solo se si è uniti si potrà superare la sinistra con un risultato che ci consenta di vincere al primo turno, senza andare al ballottaggio - aggiunge Cuffaro -. Pronti e convinti di festeggiare il giorno della Liberazione speriamo che dentro la coalizione ci si liberi da pregiudizi e rancori e si faccia prevalere le ragioni dello stare insieme - prosegue -. In politica è già difficile avere sentimenti, figuriamoci risentimenti. C'è bisogno della condivisione di un buon programma per rilanciare Palermo, organizzare la speranza e - conclude - ridare fiducia ai palermitani"