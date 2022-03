VIDEO | Corsa a sindaco, Miccichè: "Il nostro candidato è Cascio, non esistono alternative"

Il coordinatore regionale di Forza Italia torna sugli attacchi interni dei dissidenti, che durante il vertice con la senatrice Ronzulli hanno pressato per cambiare guida al partito. "Violenza esagerata. Prima o poi andrò via, abbiano un po' di pazienza. Io non ho pelo sullo stomaco, ho la moquette". Poi spinge sul nome del medico per le Comunali