Accordo fra Dc Nuova e Noi Di Centro in vista delle prossime elezioni: "Accomunati da storia e valori"

Intesa programmatica tra Dc Nuova e Noi Di Centro in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nel corso di un incontro avvenuto oggi presso la sede di Noi di Centro, alla presenza di alcuni dirigenti dei due partiti, il commissario regionale della Dc Nuova, Totò Cuffaro, il segretario regionale di Noi di Centro, Giovanni Di Trapani, e il presidente regionale del medesimo partito, Ninni Pisano, hanno siglato un accordo programmatico in vista delle prossime scadenze elettorali.

“Sono felice di aver siglato l’accordo programmatico con la neo costituita formazione Noi Di Centro. Siamo accomunati dai valori e dalla storia nel centro politico”, dichiara Totò Cuffaro. “La comune matrice di appartenenza ideologica e ispirazione culturale dei nostri movimenti, che nell’immaginario collettivo e nella realtà rappresentano le istanze ed i valori di tanti moderati, ci hanno spinto a trovare una sinergia e un’intesa già in prospettiva di Palermo 2022”, dichiara Giovanni Di Trapani. “La storia e i valori di centro, luogo politico di ispirazione sturziana - aggiunge Ninni Pisano - non poteva che creare una sinergia comune in una matrice cattolica foriera di un proficuo lavoro comune”.