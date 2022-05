Bonanno-Raja (Dc) :"Comprendiamo frustazione politica di Ferrandelli, ma metodo Lagalla è quello della democrazia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Comprendiamo la frustrazione politica che attanaglia Fabrizio Ferrandelli, costretto ancora una volta a giocare nella squadra dei perdenti: è dura, lo comprendiamo, ma non si fa il bene della città attaccando a testa bassa l'avversario più forte solo per acquisire visibilità mediatica" lo dicono Domenico Bonanno e Viviana Raja, candidati al consiglio comunale nella lista della Democrazia Cristiana.

"Ferrandelli si scaglia contro Lagalla maldestramente e lo fa tirando in ballo, addirittura, il famigerato ‘metodo’. Ma il cosiddetto ‘metodo Lagalla’, tanto inviso a Ferrandelli, non è altro che il metodo della democrazia: i partiti di una stessa area individuano il miglior candidato e lo sostengono. Se per Ferrandelli questo è qualcosa di nefasto, vuol dire che ha un’idea tutta sua di democrazia e di coinvolgimento delle migliori forze di una coalizione in una squadra di governo".

"Attorno al miglior candidato possibile è stata ritrovata l'unità di una coalizione con il chiaro intento di salvare una città martoriata. Siamo al lavoro per dare un presente ed un futuro a Palermo" concludono Bonanno e Raja "tutto il resto rappresenta una sterile polemica da parte di chi sa di perdere ma vuole soltanto attaccare l'avversario".