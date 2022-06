Dell'Utri: "Contento per Lagalla, io massacrato per un'indicazione da semplice cittadino"

"Sono molto contento che Roberto Lagalla sia stato eletto sindaco di Palermo, ma era scontato. Era il candidato di maggior peso. Ma ci tengo a sottolineare che io non c'entro nulla con la sua candidatura. Avevo semplicemente espresso un mio parere dicendo che l'ex rettore era il candidato più indicato. Era il parere di un semplice cittadino Invece, sono stato massacrato. Ma quale 'ombra di Dell'Utri'? Semmai l'ombra di Dell'Utri ha illuminato le menti offuscate...". A parlare in un'intervista all'Adnkronos, dopo le elezioni amministrative di Palermo, è l'ex senatore Marcello Dell'Utri, condannato in via definitiva a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.

L'ex politico ha scontato la pena e oggi è un uomo libero. Nei mesi scorsi sono state numerose le polemiche su un suo appoggio a Roberto Lagalla. Criticato anche da magistrati, come Luigi Patronaggio e Roberto Scarpinato, oltre ai familiari di Giovanni Falcone. "Io ormai non faccio più politica - dice ancora - sarei orgoglioso di essere tra coloro che hanno deciso la candidatura di Lagalla, ma non è così. Ribadisco: ho solo dato un parere, una indicazione. Che, per fotuna, è stata accolta. E oggi Lagalla è il sindaco di Palermo". Poi aggiunge: "Questa vicenda è stata strumentalizzata dai seminatori dell'odio. Ripeto che non c'entro nulla. La politica la fa Totò Cuffaro, che la facesse. Non mi interessa. Io non ho fatto altro che indicare un nome prestigioso, anzi il più prestigioso. Ma era l'indicazione di un cittadino eppure sono stato massacrato. Hanno veramente esagerato, ormai sono abituato ma ritengo sia ingiusto dire tutte quelle cose, compresa la copertina dell'Espresso".