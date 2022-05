Ferrandelli lancia la campagna "Stop degrado" sui social: "Basta sporcizia, segnalate le criticità"

"Stop degrado", si chiama così la campagna lanciata sui social network dal candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli, che promette: "Nei primi 100 giorni pulizia straordinaria della città" e invita i cittadini a segnalare aree critiche proprio sulle sue pagine Facebook e Instagram.

"Ma si può vivere in una città dove i marciapiedi sono ridotti malissimo, coperti di erbacce e rifiuti? Non è una cosa normale, non è degna di una città che voglia dirsi civile", è questa la considerazione di partenza di Ferrandelli, che aggiunge: "Vorrei essere chiaro: serve intervenire adesso e farlo anche a monte aumentando il personale dedicato alla pulizia delle strade e le aree verdi. Questa città è alla deriva anche perché non ci sono abbastanza risorse dedicate alla pulizia. Questo, quando sarò sindaco, sarà uno dei punti prioritari: ridare dignità a Palermo anche tramite una maggiore attenzione alla pulizia delle strade".

"La campagna stop degrado - spiega Ferrandelli - va proprio in questa direzione e vuole rivolgersi a tutti i cittadini palermitani. Abbiamo voluto dar voce alle loro segnalazioni, criticità e problemi. Anzi, vi invito a non smettere di farlo, di continuare a lavorare insieme per ridare a Palermo una nuova veste: più bella e dignitosa".