Comunali, Renzi lancia Faraone candidato sindaco: "Non è frutto di un accordicchio"

Il senatore di Italia Viva, Davide Faraone, è candidato sindaco di Palermo alle prossime elezioni. L'ufficialità è arrivata nel corso della terza e ultima giornata della Leopolda, la kermesse del partito a Firenze. Ad annunciarlo è stato il leader di Iv, Matteo Renzi, nell'intervento conclusivo della tre giorni.

"Caro Davide - ha detto Renzi - Palermo ha bisogno di te e siamo convinti che la tua candidatura non sarà figlia di un accordicchio con qualche forza politica. E' una candidatura che parla alla città".

Renzi non risparmia frecciate agli altri schieramenti e scompiglia le carte: "Noi a Palermo non stiamo con Miccichè - ha sottolineato tra gli applausi dei presenti -. Noi stiamo con Davide Faraone: che è una cosa diversa. Poi Miccichè faccia lui... Ci candidiamo per guidare una città che negli ultimi anni non è riuscita nemmeno a seppellire i propri morti". Renzi nega "accordi a tavolino. A Davide diciamo: 'comprati delle scarpe e gira per i quartieri e le periferie come sai fare. Porta la tua innegabile abilità tattico-politica ma anche la passione. Ciò che sei, che sei stato e che sarai'".