Elezioni, Cuffaro risponde a Calenda: "I cittadini non lo votano? Un motivo ci sarà"

"Calenda se ne faccia una ragione. Se i cittadini non lo votano ci sarà un motivo". Con queste parole il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro, risponde al leader di Azione che commentando la vittoria di Roberto Lagalla alle Comunali ha dichirato di essere rimasto sorpreso in negativo dala scelta della maggioranza dei palermitani di eleggere un sindaco appoggiato da Dell'Utri, Cuffaro e Miccichè.

“Avevo deciso di non rispondere. Ci sono riuscito per 4 volte ma - dice Cuffaro - adesso, alla quinta, una considerazione la voglio fare. Ma se i cittadini di Roma non lo votano perché, come dice lui, votano la Raggi, se quelli di Palermo non lo votano perché, come dice sempre lui, preferiscono votare per chi è stato in galera (rivolto chiaramente a me), se in altre città, come dice ancora lui, non lo votano perchè preferiscono altri… Beh, ci sarà un motivo. Si sforzi di capirlo”.