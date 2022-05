Cuffaro presenta Linda Moceri: "Trent'anni a servizio della politica, ora è il suo turno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Linda Moceri è la nuova candidata al Consiglio Comunale di Palermo nella lista della DC Nuova. La presentazione, alla quale ha preso parte anche il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro, e il candidato a sindaco, Roberto Lagalla, è avvenuta ieri, all'hotel Astoria di via Montepellegrino. "Ho deciso di candidarmi per contribuire alla rinascita di Palermo e della DC, un partito con valori, dall'amicizia alla legalità - dichiara la Moceri -. Giro molto la città e ascolto le esigenze del territorio e ritengo che ciascuno di noi debba dare il proprio contributo per migliorare servizi e vivibilità nel suo complesso". "Linda rappresenta una parte della storia della vita politica, avendo alle spalle 30 anni di impegno. Ha sempre lavorato in silenzio per tanti candidati e adesso - dichiara Cuffaro - è arrivato il suo momento ed è arrivato il tempo delle donne, che possono dare alla politica quell'umanità di cui oggi giorno si ha sempre più bisogno"