Circoscrizioni, commissioni elettorali al lavoro per decretare i nomi degli eletti

Per sapere con certezza i consiglieri eletti nelle otto circoscrizioni cittadine bisognerà attendere che le commissioni elettorali finiscano i conteggi.

L'attribuzione dei seggi viene effettuata con il cosiddetto "doppio D'Hondt" (dal nome dello studioso belga Victor D'Hondt): si tratta di un calcolo matematico applicato ai sistemi elettorali che utilizzano il metodo proporzionale.

Alle Comunali del 2017 proprio nell'attribuzione dei seggi alle circoscrizioni si è verificato un vero e proprio caos, con le coalizioni uscite vittoriose dalle urne che si sono ritrovare senza maggioranza in Consiglio. C'è stata così una "coda" elettorale ricorsi e controricorsi al Tar. Motivo per cui l'attenzione è massima e il lavoro delle commissioni elettorali circoscrizionali si protrarrà verosimilmente per più giorni.

Alle circoscrizioni non esiste il premio di maggioranza. In ogni parlamentino di quartiere è prevista l'elezione di 8 consiglieri, più il presidente e il candidato presidente secondo per voti. Il centrodestra ha fatto quasi l'en plein, eleggendo 7 presidenti su 8.

Alla prima circoscrizione è stato eletto Giovanni Bronte, che ha battuto l’uscente Massimo Castiglia; alla seconda Giuseppe Federico è risultato vittorioso su Pasquale Tusa; alla terza ha prevalso Gioacchino Vitale su Simona Supporta; alla quarta Giuseppe Di Vincenti si è imposto su Nella Maniaci; alla quinta Andrea Aiello ha ottenuto quasi il doppio dei voti di Salvo Altadonna; alla sesta Pippo Valenti l'ha puntata su Roberto Li Muli; alla settima c'è stata la riconferma dell'uscente Giuseppe Fiore ai danni di Giovanni Galioto; all'ottava infine l'unico candidato del centrosinistra vittorioso: Marcello Longo, che ha sconfitto Alfredo Siino.