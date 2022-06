Elezioni comunali, PalermoToday mette a confronto i sei candidati sindaco

Elezioni comunali al rush finale. Domenica prossima i palermitani saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco, che raccoglierà il testimone di Leoluca Orlando. Per permettere ai cittadini di esprimere una scelta ancora più consapevole, la redazione di PalermoToday ha deciso di organizzare un confronto tra i sei pretendenti alla poltrona di primo cittadino, che si terrà domani (martedì 7 giugno) alle ore 18. Il confronto sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della nostra testata, seguita da oltre 482 mila persone.

L'incontrò sarà moderato dalla giornalista di PalermoToday Federica Virga: accanto ai sei candidati saranno seduti il direttore Andrea Perniciaro e il cronista di politica Daniele Ditta. In platea oltre agli altri giornalisti della nostra redazione, ci saranno quelli dei principali quotidiani cittadini, ma anche delle agenzie di stampa e delle tv. I sei candidati - Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte e Franco Miceli (in rigoroso ordine alfabetico) - avranno 90 secondi per rispondere alle domande che verranno poste dai giornalisti.

PalermoToday è il giornale dei palermitani, che ascolta i palermitani. Ogni giorno in redazione arrivano decine di segnalazioni sui disservizi in città. Ed è per questo che al centro del confronto ci sarà Palermo: la città con i problemi di oggi e le prospettive per il futuro.