Spiaggia libera a Mondello, piano regolatore, lotta alla corruzione: i candidati sindaco tra promesse e colpi di spillo

Uniti sulla necessità di destinare più tratti della spiaggia di Mondello alla libera fruizione, timidi l'ipotesi di un nuovo stadio, divisi sul resto: dal piano regolatore alle ricette per prevenire gli illeciti all'interno del Comune. I sei candidati a sindaco che ieri hanno partecipato al confronto organizzato in diretta Facebook da PalermoToday, non hanno usato tanti giri di parole per affermare il loro punto di vista. Ricorrendo, in qualche caso, anche a battute e colpi di spillo.

Ne è uscito fuori un dibattito vivace, con qualche novità sul fronte politico. Come quando Roberto Lagalla, candidato del centrodestra e dei renziani, ha rimesso in discussione gli assessori finora designati: "Le nomine definitive sostituiranno un certo numero di quelli attualmente indicati in base all'appartentenza ai partiti. E' previsto dalla norma, in re ipsa". O come quando il candidato dell'area progressista Franco Miceli ha chiuso la porta agli esponenti della Giunta uscente: "Nessuno sarà riconfermato se dovessi essere eletto, ma non si tratta di una bocciatura nei confronti di Orlando. Rispetto all'appartenenza abbiamo privilegiato la competenza". Fabrizio Ferrandelli, alfiere di Più Europa e Azione, invece ha stroncato l'operato del segretario generale Antonio Le Donne: "Non solo va cambiato, ma il direttore generale non può essere la stessa persona. Serve qualcuno che abbia un'esperienza manageriale". Insomma, senza peli sulla lingua.

Sul nuovo Piano regolatore, iscritto dopo una gestazione durata 8 anni all'ordine del giorno del Consiglio (ma non approvato), solo Ciro Lomonte e Ferrandelli hanno opposto un secco "no". Il candidato indipendetista ha parlato di un "disastro" e ha puntato il dito contro l'amministrazione Orlando, rea di aver consentito "un altro 'sacco di Palermo'. Consumo di suolo zero? Macchè, basta farvi un giro a Mondello dove spazi che andavano salvaguardati sono stati invece saturati". Per Ferrandelli il Prg "va accantonato perché ci sono delle ombre e perché ha fatto il giro di troppi cassetti".

Più cauto Lagalla, che si è detto contrario "al principio di buttare il bambino con l'acqua sporca" e più incline a "partire da quanto fatto dall'amministrazione uscente, anche se la nuova legge regionale è più flessibile e partecipativa". Il punto è che si decide di mantenere l'attuale impianto non potranno esserci modifiche sostanziali, altrimenti si dovrebbe ricominciare daccapo. E con un'altra legge. Motivo per cui Miceli è del parere che "non si possono perdere altri 5-6 anni".

Sull'ipostesi di un'area per costruire un nuovo stadio, che in caso di cessione del Palermo agli sceicchi del City Group, la nuova proprietà potrebbe richiedere, è opinione generele che sarebbe meglio puntare sulla ristrutturazione del Barbera. Un po', come ha detto Miceli, che "gli stadi sono come le chiese e i tifosi al pari dei fedeli sono restii a cambiare", un po' perché trovare un'area disponibile non è cosa semplice. In congtrotendenza Lomonte: "Gli anelli dello stadio Barbera costruiti nel '90, dopo i Mondiali dovevano essere demoliti. Non è stato mai fatto. Per me - ha sottolineato - vanno abbattuti e lo stadio ricostruito, magari interrato, con parcheggi e servizi, mantenendo solo la facciata".

Sui casi di corruzione, abuso d'ufficio, assenteismo e presunti falsi nel bilancio del Comune - naturalmente da confermare in sede processuale - che sono emersi in diverse inchieste della magistratura, la ricetta proposta dai candidati si è limitata alla rotazione del personale, alla digitalizzazione delle pratiche e al rispetto delle norme sullanticorruzione. Normativa quest'ultima sulla quale Rita Barbera ha espresso "un giudizio critico". Il motivo? "Questa legge non ha sconfitto la corruzione. Inoltre, spostare personale da un ufficio all'altro significa a volte vanificare le competenze acquisite". Da Francesca Donato, che ha avuto la capacità di portare allo scoperto il tema dell'influenza dei partiti sui big candidati a sindaco, "un deterrente agli illeciti sarebbe l'obbligo di pubblicare informazioni accessibili a tutti sul sito del Comune".