“Quale futuro per Palermo? Io voto responsabilmente”: confronto tra i candidati sindaco all'Ascione

Mancano ormai davvero pochi giorni alla tornata elettorale che porterà all’elezione del nuovo Sindaco di Palermo e sono davvero tanti gli studenti neo-maggiorenni che il 12 giugno si recheranno alle urne per la prima volta per esercitare il loro diritto di voto tra incertezze, emozioni e dubbi. L’emozione per il nuovo ruolo di cittadini attivi ci sta tutta. I dubbi e le incertezze, invece, vanno fugati. Per questo motivo la Dirigente dell’IISS “E. Ascione” di Palermo, Rosaria Inguanta, ha deciso di invitare in via Centuripe i sei candidati a Sindaco della Città di Palermo, perché possano confrontarsi tra di loro e illustrare ai neo-elettori, ancora tra i banchi di scuola, i propri programmi per il capoluogo siciliano.

L’incontro si terrà giovedì 26 maggio alle 9:30 presso l’Auditorium “Intravaia”, nella sede centrale dell’Istituto che da diversi anni è impegnato nella lotta per la riqualificazione del quartiere di Borgonuovo e nella soluzione di problemi come l’abbandono e la dispersione scolastica. I futuri periti chimici, odontotecnici e ottici delle classi quinte incontreranno Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte e Franco Miceli e conosceranno i loro programmi sul futuro della città di Palermo e sulle possibili soluzioni dei problemi atavici che la affliggono.