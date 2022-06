Elezioni comunali 2022 in provincia, 27 comuni al voto: ecco tutti i sindaci eletti

Non solo Palermo. In provincia, altri 27 comuni, sono stati chiamati domenica ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare i rispettivi Consigli comunali. Ecco di seguito tutti i centri dove si è votato (cliccare sul singolo Comune per leggere il sindaco eletto):

Altavilla Milicia

Altofonte

Balestrate

Belmonte Mezzagno

Bisacquino

Blufi

Caccamo

Campofelice di Fitalia

Camporeale

Castelbuono

Castellana Sicula

Cefalù

Chiusa Scalafani

Ciminna

Ficarazzi

Gangi

Giardinello

Isnello

Mezzojuso

Petralia Soprana

Petralia Sottana

Piana degli Albanesi

Prizzi

San Cipirello

Santa Flavia

Trappeto

Valledolmo