Elezioni amministrative, urne aperte anche in 27 comuni della provincia: ecco dove si vota

Non solo Palermo. In provincia, altri 27 comuni saranno chiamati domenica ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare i rispettivi Consigli comunali. Si tratta di Altavilla Milicia, Altofonte, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Chiusa Scalafani, Cimina, Ficarazzi, Gangi, Giardinello, Isnello, Mezzojuso, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Prizzi, San Cipirello, Santa Flavia, Trappeto e Valledolmo.

La sfida più attesa è quella di Cefalù, dove sono in tre a contendersi la poltrona di primo cittadino per il dopo-Lapunzina. C'è il ritorno sulla scena politica di Simona Vicari, già sindaco per due mandati dal 1997 al 2007. L'ex sottosegretaria ai Trasporti e allo Sviluppo economico, che si presenta con la lista "Siamo tutti Cefalù", se la vedrà con Giuseppe Abbate ("Innoviamo Cefalù") e Salvatore Daniele Tumminello ("Impegno comune per Cefalù").

Occhi puntati anche su un altro comune madonita: Castelbuono. L'uscente Mario Cicero ("Insieme si può") prova la riconferma nello scranno più alto del municipio; Antonio Maio ("Cambiamo Castelbuono") e Annunziata Cangelosi detta Annamaria "(Costituente per la Castelbuono di domani") sono gli sfidanti.

A Blufi è corsa a due fra Calogero Puleo ("Insieme per Blufi") e Domenico Abbate ("Rinnoviamo Blufi"). A Castellana Sicula tenta la riconferma Franco Calderaro, appoggiato dalla lista "Insieme per Castellana?!". Di fronte avrà Massimiliano Migliore, candidato della lista "Noi ci fidiamo". Sempre due gli sfidanti a Gangi, dove a contendersi la poltrona finora occupata da Francesco Paolo Migliazzo sono Maria Barreca ("Rigenerazioni Ganci") e Giuseppe Ferrarello ("Progetto comune").

A Isnello, l'uscente Marcello Catanzaro ("Partecipazione e Impegno 2.0") sarà opposto a Giampiero Caldarella ("Fare comunità Isnello"), che di professione fa il giornalista. A Petralia Soprana ci riprova Pietro Macaluso con la lista "Verso il futuro": a sfidarlo sarà Francesco Gennaro, candidato di "Siamo Petalia Soprana". In cerca di riconferma anche Leonardo Iuri Neglia ("Unità cittadina Petralia"), che a Petralia Sottana si dovrà misurare contro Pietro Polito ("Idea Civica Petralia"). Corsa in solitaria a Valledolmo per l'attuale sindaco Angelo Conti.

Ad Altavilla Milicia, l'uscente Giuseppe Virga ("Io Amo Altavilla") è contrapposto a Salvatore Lo Bosco ("Per la Milicia"). Sono tre iinvece i candidati a Santa Flavia: si tratta di Giuseppe D?Agostino con la lista "Alternativa Comune"; Pietro Sanfilippo, appoggiato da "Insieme per Santa Flavia" e Salvatore Sanfilippo, che tenta la riconferma con la lista "LeAli". A Ficarazzi, chiusa l'esperienza di Paolo Francesco Martorana, i due contentendi per la carica di sindaco sono Giuseppe Cannizzaro ("Uniti x Ficarazzi") e Giovanni Giallombardo ("Cambia Ficarazzi"). Si vota anche a Caccamo, dove i due candidati sono Franco Fiore ("#fioresindaco") e Salvatore Comparetto ("Uniti per Caccamo"). Ciminna invece vedrà confrontarsi alle urne l'attuale sindaco Vito Filippo Barone ("Innanzi tutto Ciminna") e Maria Savoca, candidata con la lista "Il coraggio di essere liberi".

A Belmonte Mezzagno c'è la prima candidata sindaco donna nella storia del Comune: si tratta di Rita Pizzo ("Belmonte Unita"), che avrà contro il candidato del Pd Maurizio Milone e Giuseppe Capizzi di "Noi con Belmonte". Ad Altofonte, dopo cinque anni di amministrazione, Angelina De Luca (lista civica per Altofonte) si ripresenta agli elettori. Gli sfidanti sono Gabriele Di Matteo ("CambiAMO Altofonte") e Gaspare Pandolfo ("Insieme per Altofonte"). Il sindaco uscente di Piana degli Albanesi Rosario Petta ("Hora") avrà di fronte un altro Petta, Alberto ("Ora"), già assessore e già presidente del consiglio comunale. Terzo incomodo il candidato della lista "Primavera Arbëreshe" Pasquale Pillitteri. Luigi Cino ("Siamo Camporeale") tenta la riconferma a Camporeale, dove si candida anche Luigi Maria Montalbano ("Tutti per Camporeale"). A San Cipirello, dopo l'annullamento del voto nella tornata elettorale del 10 ottobre scorso (affluenza sotto il quorum del 50% più uno degli aventi diritto), i candidati sono due: Vincenza Romina Lupo ("x San Cipirello obiettivo bene comune") e Vito Cannella ("Noi San Cipirello").

Spostandoci ancor di più verso l'interno della provincia di Palermo, fra i Comuni al voto troviamo Campofelice di Fitalia, dove Serena Realmuto ("Patto per Campofelice") sfida il sindaco uscente Pietro Aldegheri ("Continuiamo assieme"); e Mezzojuso, dove si torna alle urne dopo lo scioglimento per mafia del Comune. Due le liste in campo: "Insieme per Mezzojuso" con Giuseppe Lopes e "Dai una mano Mezzojuso riparte" con Antonino Schillizzi. Nella valle del Sosio, si rinnovano sindaci e Consigli comunali a Chiusa Sclafani, dove sono in lizza Francesco Di Giorgio ("Un?idea per Chiusa") e Nunzio Napoli "(Insieme per Chiusa Sclafani e San Carlo"). A Prizzi sono tre i candidati a sindaco: Antonina Comparetto ("Un progetto per Prizzi"), Salvatore Buccellato ("Liberamente") e Giuseppe Cannella ("Unite e liberi per Prizzi"). Si vota anche a Bisacquino, dove in tre aspirano alla carica di primo cittadino: si tratta di Anna Amorelli ("Bisacquino città aperta"), Salvatore Scavotto ("Bisacquino nel cuore") e Tommaso Francesco Di Giorgio ("In grado di andare oltre.. per Bisacquino"). Quest'ultimo è il sindaco uscente.

A Balestrate ci riprova Vito Rizzo, in cerca di conferme dopo cinque anni di amministrazione con la lista "SiAmo Balestrate". A sfidarlo è Pietra Chiarenza, candidata della lista "Nuova sicciara". Una poltrona per due a Trappeto, dove l'uscente Santo Consentino ("Noi per Trappeto") dovrà vedersela con Salvatore Ferrara ("Trappeto per l?Italia con Paragone-Italexit". Urne aperte infine pure a Giardinello, dove la lista "Impegno e continuità per Giardinello" guidata dall'uscente Antonino De Luca dovrà confrontarsi con altri due candidati: Giovanni Geloso ("Uniti per Giardinello") e Giovanni Polizzi ("Viviamo Giardinello").