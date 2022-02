Elezioni comunali, Sinistra Civica Ecologista al Pd: "No al campo largo"

Di fronte all'ipotesi di un "campo largo", emersa durante l'ultima riunione della segreteria regionale del Pd, nel centrosinistra c'è chi mette subito i puntini sulle "i". Si tratta di Sinistra Civica Ecologista - "cartello" formato da Sinistra Comune, Articolo 1, Rifondazione comunista, Sinistra italiana, Sinistra delle Idee, Possibile, Reds, Partito socialista - che torna a ribadire quella che a suo dire dovrebbe essere la composizione della coalizione da presentare alle prossime elezioni comunali.

"Abbiamo più volte chiarito - si legge in una nota - che il perimetro della coalizione dovrà essere quello rappresentato dalle forze che hanno occupato Sala delle Lapidi e ha votato il piano di riequilibrio". Niente alleanze quindi con i centristi, corteggiati invece dal Pd che vorrebbe sottrarli al centrodestra.

Una formula che non piace alle forze politiche più a sinistra del Pd: "Il cosiddetto 'campo largo' avrebbe il solo effetto di snaturare la coalizione, sarebbe una innaturale sommatoria e non la migliore sintesi delle forze politiche e civiche progressiste cittadine". In contrapposizione all'asse tra orlandiani e pentastellati, a Sala delle Lapidi si sta creando un polo moderato composto Italia Viva, Oso, +Europa e Azione, che potrebbe fare squadra anche in ottica elettorale e convergere su un candidato sindaco come il renziano Davide Faraone (da tempo sceso in campo).

A sinistra intanto si provano "a fermare fughe in avanti". Così si esprime Sinistra Civica Ecologista, che sottolinea: "Il programma va condiviso con un tavolo permanente della coalizione, incaricato di una elaborazione capace di guardare al futuro della città. Stesso metodo andrà utilizzato per definire le modalità di scelta del candidato sindaco. Fino ad oggi non abbiamo mai discusso di candidature. Quando sarà all’ordine del giorno, avanzeremo una rosa di nomi da candidare a sindaco in grado di rappresentare tutta la coalizione".