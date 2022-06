Rush finale per i candidati a sindaco, campagna elettorale verso la chiusura: gli appelli al voto

Rush finale per i candidati a sindaco con i comizi di chiusura della campagna elettorale. Si comincia stasera a piazza Sant'Anna con Francesca Donato (Rinascita Palermo). Con lei gli esponenti di Alternativa, di Ancora Italia e del Partito Comunista.

"Da più parti - ha detto l'eurodeputata ex Lega - ci stanno bollando come rossobruni ma la verità è che nel nostro progetto si stanno riconoscendo uomini e donne liberi che vogliono far rinascere Palermo. Rossobruni, no vax, putiniani sono alcuni degli epiteti con cui stanno provando a bollare i nostri candidati e la nostra politica. Credo sia indice di mancanza di argomenti, mentre mi pare del tutto evidente che i cosiddetti impresentabili a vario titolo siano nelle altre coalizioni. Andiamo avanti, sicuri che i palermitani riconosceranno la nostra libertà e la nostra generosità".

Villa Pottino, una delle poche ville liberty scampate allo scempio del "sacco di Palermo", ospita stasera l'evento di chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca Rita Barbera. Con lei, oltre agli assessori designati Manola Albanese, Roberto Collovà, Vito Pecoraro, Tony Pellicane, Francesca Schìrripa e Mila Spicola, ci saranno Pino Apprendi e Umberto Santino. Sarà un mix di comizi e musica. Ospiti Bottega Retrò, duo composto da Cocò Gullotta e Al Di Rosa che eseguiranno parte del loro spettacolo su Giorgio Gaber; il cantautore Francesco Vannini invece eseguirà brani tratti dal suo repertorio di cantautori italiani e la performance di Francesca Di Martino “'A fimmina chi acchiana”.

Ha scelto invece il mercato popolare della Vucciria Fabrizio Ferrandelli per il suo ultimo comizio. A tirargli la volata - domani pomeriggio alle 18 - ci saranno il segretario nazionale di +Europa, Benedetto Della Vedova, e il segretario di Azione, Carlo Calenda. "Dieci punti per sancire il patto di rilancio della città di Palermo a partire dai diritti. Palermo splende se nessuno è lasciato indietro". Questo il messaggio lanciato da Ferrandelli durante la presentazione della carta dei diritti per Palermo capitale. "Nessuno - ha aggiunto - dovrà essere lasciato indietro perché Palermo deve tornare a splendere e lo può fare se tutti insieme intraprendiamo lo stesso percorso".

In contemporanea l'appuntamento di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra Roberto Lagalla, che si terrà al Politeama Multisala. "Franco Miceli - ha affermato Lagalla - ha definito Leoluca Orlando 'il più grande sindaco della storia di Palermo...'. Il suo endorsement pone finalmente fine a un equivoco lungo una campagna elettorale: Miceli, il Pd e il M5S sono la continuità. Votarli significa mantenere Palermo così com'è. Noi siamo il cambiamento, l'unica alternativa seria e credibile per restituire dignità alla città, rendendola più pulita, vivibile e bella. Insomma, una vera città europea".