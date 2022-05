L'ottimismo di Lomonte: "Contrario a spostare partita, giorno 12 festeggeremo Palermo in B e la mia vittoria"

Da giorni si discute di un possibile anticipo della finale di ritorno dei playoff tra Palermo e Padova, fissata per giorno 12 giugno in contemporanea con le elezioni amministrive. Decisamente contrario a quest'opzione è il candidato sindaco Ciro Lomonte. "Apprendiamo di una delirante proposta - afferma Lomonte - a firma dei soliti partiti italiani, che vorrebbe addirittura posticipare la partita di calcio Palermo-Padova della sera del 12 giugno per "difendere" il voto (di scambio?). La partita inizia alle 21, due ore prima della chiusura dei seggi e la partecipazione al voto non è certo inibita da un evento sportivo molto sentito dalle tifoserie palermitane. Come candidato sindaco e come segretario di Siciliani Liberi chiedo formalmente al Consiglio comunale di non mortificare ancora una volta la cittadinanza palermitana e di rispettare un momento di libertà e di evasione al quale i nostri concittadini hanno diritto. Con i migliori auspici, la sera del 12, di festeggiare contemporaneamente la conquista del Palermo della serie B e - conclude - la vittoria della lista Ciro Lomonte sindaco (anche se in realtà lo scrutinio inizierà il giorno dopo alle 14 ndr). Che si impegna fra l'altro a realizzare il nuovo stadio di calcio".