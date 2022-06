Lomonte: "Colpa dei partiti se il 51% di nostri concittadini non intende votare, io rappresento una speranza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"A mio avviso l'astensionismo fra i palermitani può essere incentivato dalla constatazione che gli stessi partiti italiani, sotto mentite spoglie, si ripresentano per governare male una città che hanno maltrattato per decenni. Non è certo una partita, per quanto importante come Palermo-Padova, che li scoraggerà. E' gia emerso dai sondaggi un 51% di nostri concittadini che non intende recarsi ai seggi. Questa è la ragione per la quale mi sono candidato, per dare speranza. La mia lista rappresenta la ribellione al sistema incancrenito dei partiti italiani. Stiamo facendo di tutto affinché questo venga compreso da tutti". Così in una nota Ciro Lomonte, candidato sindaco sostenuto da Siciliani Liberi, Popolo della Famiglia e Con Paragone Palermo non molla mai.