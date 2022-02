Elezioni, Faraone inaugura il circolo di Italia Viva a Cefalù

Italia Viva sbarca a Cefalù. E' stato inaugurato ieri, alla presenza del presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone e del coordinatore provinciale Iv, Marcello Caruso, il circolo di Italia Viva nella storica cittadina normanna. Il gruppo promotore è composto da Roberto Corsello e Caterina Nicchitta. Cefalù è una delle città chiamate al voto nella prossima primavera e Italia Viva scalda i motori.

“Intendiamo partecipare attivamente - dice Marcello Caruso - alla costruzione di un programma partecipato da tutte le componenti civiche cefaludesi che possa esprimere un valido piano di sviluppo per la Cefalù del futuro e fornire le condizioni necessarie agli imprenditori locali per superare la grave crisi che in questo lungo periodo di pandemia ha attraversato il comparto turistico/ ricettivo da sempre asse portante dell'economia del territorio. Con questa logica ci confronteremo con tutti i soggetti e le forze politiche che si sono proposti per la guida della città, privilegiando i programmi che maggiormente rispondano alle necessità dei cittadini di Cefalù e dell'intera classe imprenditoriale locale”.

“Continuiamo a raccogliere nuove energie e tanto entusiasmo nei territori”, sottolinea Davide Faraone. “Quest’anno per la Sicilia - aggiunge - sarà un anno importante, rinnoveremo tante amministrazioni locali e ad ottobre avremo la possibilità di incidere alle regionali. Siamo e saremo protagonisti, con la nostra identità riformista e con il progetto di unire ed includere tutte le anime del popolarismo, del riformismo e del liberalismo".