Elezioni comunali a Chiusa Sclafani, Francesco Di Giorgio rieletto sindaco

Francesco Di Giorgio ottiene la conferma, sarà sindaco di Chiusa Sclafani per altri cinque anni. A decretare il risultato i 1.767 elettori recatisi alle urne domenica 12 giugno, pari al 60,16% degli aventi diritto. Di Giorgio, supportato dalla lista "Un'idea per Chiusa", si è imposto con 1.069 voti pari al 63,10%. Per Nunzio Napoli "Insieme per Chiusa Sclafani e San Carlo" 625 preferenze ovvero il 36,90%. "L'impegno continua. Grazie per la riconfermata fiducia", ha scritto Di Giorgio, 56 anni, in un post su Facebook.