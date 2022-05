Corsa a sindaco, Letta: "Lagalla rischia di vincere al primo turno, basta fratture del fronte progressista"

"Il centrosinistra deve fare uno sforzo di unità e responsabilità, per il bene della Sicilia. Le divisioni fanno solo il gioco delle destre. Basta pensare al caso di Palermo, dove il candidato della destra rischia di vincere al primo turno grazie alle fratture del fronte progressista. Per questo chiediamo ad Azione e +Europa di confrontarsi con noi con spirito costruttivo". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato dal quotidiano 'La Sicilia'.

"L'attuale maggioranza nazionale non può rappresentare il perimetro di un nuovo campo politico: è un governo di unità nazionale, che nasce in un contesto emergenziale, con una maggioranza irripetibile", ha aggiunto il segretario del Pd, rispetto a una domanda sulla possibilità di replica del 'modello Draghi' anche nell'isola in vista delle Regionali d'autunno. "Il nostro progetto per la Sicilia è alternativo alle destre e ai sovranisti", ha detto ancora Letta.

"E' una delle possibilità. La direzione regionale ne ha approvato il regolamento. Restano ancora alcuni punti aperti, ma in ogni caso il tavolo politico sta operando bene e con spirito costruttivo". Questa la risposta data dal segretario nazionale del Pd alla domanda sulla reale possibilità di celebrazione delle primarie per l'individuazione del candidato del centrosinistra alle Regionali d'autunno. "Le primarie sono uno degli strumenti, una delle possibilità - ha precisato Letta -. Io le considero un esercizio democratico prezioso. E la partecipazione è la maniera migliore per rispondere a Musumeci, che ha governato senza coinvolgere cittadini, parti sociali e imprese".

Fonte: Dire