Comunali, ipotesi primarie per il dopo-Orlando: nel centrosinistra si lavora per l'alleanza giallorossa

Il Pd s'incontra con Sinistra Comune e M5S per definire la coalizione che dovrà scegliere il candidato a sindaco. Il segretario Filoramo: "Per irrobustire le conquiste fatte dalla città negli ultimi 30 anni dobbiamo unire tutte le componenti". Accanto ai partiti, il Professore spinge per guidare una lista civica