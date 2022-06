Elezioni a Castelbuono, vince ancora Mario Cicero: è sindaco per la quarta volta

Mario Cicero riconfermato sindaco di Castelbuono. Il candidato di "Insieme si può" guiderà l'amministrazione madonita per la quarta volta. Aveva infatti ricoperto la carica di primo cittadino dal 2002 al 2012 per due mandati ed era stato rieletto per la terza volta nel 2017.

Hanno votato 5.284 cittadini su 8.020 ovvero il 65,89% degli aventi diritto. Alla precedente tornata l'affluenza era stata del 71,17%. Mario Cicero si è imposto su Antonio Maio ("Cambiamo Castelbuono") e Annunziata Cangelosi ("Costituente per la Castelbuono di domani").