Corsa a sindaco, Cascio fa un passo indietro: Lagalla unico candidato del Centrodestra

Dopo l'appello all'unità del Centrodestra e la pubblicazione di un sondaggio che lo vede in vantaggio con addirittura il 30%, Francesco Cascio fa un passo indietro e si ritira dalla corsa a sindaco di Palermo. Manca ancora l'ufficialità, ma secondo alcune fonti di PalermoToday la decisione è stata presa: Roberto Lagalla sarà l'unico candidato del Centrodestra.

Il ritiro di Cascio, candidato con Forza Italia e sostenuto anche da Lega, Noi con l'Italia, Coraggio Italia e Mna, è maturato nel corso di un vertice che si è tenuto oggi. Già Fratelli d'Italia nei giorni scorsi, dopo il ritiro di Carolina Varchi, aveva deciso di puntare proprio sull'ex assessore all'Istruzione. E così anche le forze che appoggiavano Cascio confluiranno tutte su Lagalla. Senza colpi di scena dunque si va verso la sfida Miceli-Lagalla, con Fabrizio Ferrandelli, Totó Lentini e Rita Barbera a fare da outsider.

Solo poche ore fa Giampiero Cannella, coordinatore regionale della Sicilia occidentale di Fratelli d'Italia, in una nota ha precisato che "Fratelli d'Italia è disponibile, come lo è stata fin dal primo momento, a ricercare l'unità del centrodestra sulla candidatura di Roberto Lagalla. Se avessimo ‘tenuto conto’ esclusivamente di quello che dice Gianfranco Miccichè non avremmo mai trovato la sintesi sul professore Lagalla da offrire a tutta la coalizione di centrodestra".

Dopo le indiscrezioni ecco la posizione di Forza Italia. “Gli appelli di Cascio e Lagalla non ci lasciano indifferent - si legge in una nota - e la presenza della nostra coalizione politica è tesa a dare un buongoverno alla città di Palermo e ai suoi cittadini. Non nascondiamo le difficoltà che emergono dalle contrapposizioni in atto che possono essere ripensate solo attraverso un percorso lineare e chiaro. Ci incontreremo nelle prossime ore per fare una proposta che possa tenere conto delle ragioni che uniscono anziché quelle che dividono”.

Poi è il turno del candidato sindaco del Centrosinistra. “Il tira e molla di queste ore tra le varie fazioni della destra palermitana è incredibile, sembra di assistere a una puntata di ‘scherzi a parte’”. Così il comitato elettorale di Franco Miceli sindaco commenta le contrastanti notizie che vengono dai partiti che sostengono Roberto Lagalla e Francesco Cascio.“E' evidente – osservano – che stiamo assistendo in diretta ad una convulsa trattativa, anche se non è dato sapere su cosa. L’unica certezza è che non riguarda il benessere e il futuro della nostra città”.