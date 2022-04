Forza Italia e Lega trovano l'intesa: "Cascio candidato a sindaco con Scoma vice"

"Francesco Cascio sindaco e Francesco Scoma vicesindaco. Un ticket che vincerà a Palermo risollevando la città dal disastro finanziario e sociale in cui è precipitata negli ultimi 5 anni". Lo annunciano in una nota congiunta riportata dall'agenzia Dire il segretario regionale della Lega in Sicilia e il coordinatore di Forza Italia nell'Isola, Nino Minardo e Gianfranco Miccichè.

"Una scelta condivisa dalla Lega Prima l'Italia e da Forza Italia che sancisce la fine di settimane di sterili polemiche e che consente di avviare in tempo una campagna elettorale convincente e di alto livello - dicono Minardo e Miccichè -. Una scelta che, ne siamo convinti, unirà ancora di più il centrodestra evitando frammentazioni autolesionistiche e incomprensibili per i cittadini. Ai palermitani servono forma e sostanza per rigenerarsi assieme alla loro città con amministratori validi, esperti, preparati. Il futuro vicesindaco Francesco Scoma, che ringraziamo in particolare per il grande senso di responsabilità, e il futuro sindaco Francesco Cascio sono le figure che garantiranno la rinascita di Palermo nel segno del buon governo". Minardo e Miccichè, infine, fanno un appello "a tutti i nostri alleati affinché convergano su un progetto del centrodestra unitario e vincente - concludono - perché questo è ciò che ci chiedono i palermitani".

Le reazioni

"Forza Italia, primo partito della coalizione, punta su Francesco Cascio per la carica di Sindaco di Palermo. Per favorire una sintesi che possa far uscire il centrodestra dallo stallo attuale il partito mette questa candidatura a disposizione degli alleati. Auspichiamo una larga convergenza così da presentare una proposta unitaria agli elettori", dichiara il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Giulio Tantillo.

"Un pezzo importante di centro-destra ha trovato un accordo serio e stabile. Cascio, persona di grandi capacità e di grande esperienza, potra contare sulla forza e sulle capacità del partito di Matteo Salvini. Abbiamo tutte le carte in regola, adesso, per riconquistare la città, toglierla dalle mani del centrosinistra che l ha devastata e farla rinascere", afferma Igor Gelarda capogruppo a Sala delle Lapidi di Lega-Prima l'Italia.