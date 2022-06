Caos a poche ore dal voto: presidenti che danno forfait, scrutatori introvabili e plichi mai consegnati

Scrutatori che danno forfait all'ultimo minuto, seggi senza presidente, plichi non ancora consegnati e urne "sparite". A poche ore dal voto per le comunali è caos. Migliaia, secondo una prima stima fatta dall’ufficio elettorale, gli scrutatori che si sarebbero tirati indietro lasciando scoperto il posto. Adesso, dunque, non resta altro da fare che procedere con lo scorrimento nella speranza che le altre persone iscritte accettino l’incarico.

Nel corso della giornata sono arrivate diverse segnalazioni dai seggi. “In una sezione della scuola Leonardo Da Vinci di via Di Giorgi mancano cinque scrutatori e un presidente”, dice il componente di una commissione. “Quest’anno - continua - c’è una disorganizzazione disarmante. Nessun presidente ha la lista degli scrutatori e quelli senza presidente vogliono fare scoppiare una ‘rivolta’. Così non si può lavorare”. Alla Paolo Borsellino di via Giotto mancano ancora dei pezzi: "Non ci hanno portato le urne, dove mettiamo le schede dei votanti?", chiede un altro. Idem alla scuola Mattarella, dove plichi, presidenti e scrutatori riferiscono di essere "in ostaggio".

"A noi della scuola di via Benvenuto Cellini, al Cep, i plichi sono stati consegnati alle 19. E quindi ora - dice un altro - ci tocca rimboccarci le maniche. Sarà sicuramente una lunga nottata e speriamo che fili tutto liscio". Intorno alle 20 arriva un altro sfogo: "Ci troviamo alla scuola primaria Tomasino Bartolomeo. Siamo stati convocati alle 15,45 ma sino ad ora non abbiamo ricevuto i plichi. Volevo denunciare la totale mancanza di rispetto nei confronti di tutti noi che siamo qua e di tutto il personale scolastico, in servizio dalle 7 di stamattina. Il tutto è semplicemente vergognoso".

Come se non bastasse, anche a causa dell’attacco hacker che ha causato grossi rallentamenti, sono stati registrati momenti di tensione e lunghe code davanti alle postazioni decentrate di cittadini che dovevano rinnovare tessere elettorali e carte d’identità. Proprio oggi l’amministrazione comunale ha fatto sapere che il sito web del Comune è tornato in funzione. Peccato che da una rapida verifica è emerso che quasi tutti i servizi online, anche quelli utili per in chiave elettorale, siano ancora ko.

Articolo aggiornato alle 20.33 dell'11 giugno 2022 // inserite altre segnalazioni