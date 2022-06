VIDEO | I candidati sindaco al voto: "Situazione estremamente grave, ma i cittadini si rechino ai seggi"

Franco Miceli e Roberto Lagalla hanno votato nella stessa scuola, la Rapisardi; Fabrizio Ferrandelli invece all'istituto La Masa: "Le istituzioni facciano il loro dovere e si mandi un segnale chiaro a chi non è in grado di organizzare il normale svolgimento delle elezioni in questa città"