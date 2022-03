Elezioni comunali 2022, a Balestrate il sindaco Rizzo ci riprova: "Mi ricandido"

L'attuale primo cittadino di Balestrate, Vito Rizzo, correrà alle prossime elezioni comunali. "Con grande orgoglio e per senso di responsabilità ho dato la mia disponibilità a ricandidarmi a sindaco", ha annunciato sui social. A chiedergli di portare avanti il suo impegno per Balestrate per i prossimi 5 anni nei giorni scorsi sono stati i consiglieri di maggioranza e i componenti della Giunta.

"Il lavoro portato avanti in questi anni, nonostante i problemi economici ed organizzativi, ha permesso a Balestrate di raggiungere obiettivi importantissimi e ha consentito alla nostra cittadina di aumentare la propria visibilità e di ottenere una credibilità territoriale mai ricordata in passato. Il merito è di tutti coloro che hanno contribuito a far sì che ciò accadesse e Vito è stata la sintesi e la guida di tutto ciò. Abbiamo ancora molto da fare, continuando a farci rispettare e migliorando ulteriormente i risultati ottenuti anche in battaglie che sembravano perse in partenza". Così in una nota motivavano la richiesta.

Un appello che non è caduto nel vuoto. "Mi ricandido - ha risposto Rizzo - perché ho sempre messo il nostro paese davanti a tutto e tutti".