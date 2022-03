Comunali, Stefania Munafò ci riprova: sarà candidata al Consiglio con Forza Italia

"Credo che un rinnovamento ed una ripartenza siano possibili. Credo che i segni di una nuova speranza siano ancora realizzabili. Ho sempre voluto essere un segno di speranza, un segno di quel rinnovamento della politica che ci è tanto necessario. Tutti elementi che mi inducono a riflettere su ciò che deve essere la politica a Palermo oggi e nell’immediato domani e che mi portano alla decisione di volermi candidare al Consiglio comunale. Si deve dare corpo all'unico impegno per cui vale la pena di lottare: l’amore per la nostra città e la nostra terra! Per questo sono convinta che sia necessario insistere nello sforzo di invertire la tendenza al disimpegno, alla delusione, all'astensionismo, al progressivo allontanamento dalla politica".

Con queste parole Stefania Munafò, già consigliere comunale tra il 2007 e il 2012, spiega le ragioni della sua candidatura alle prossime Comunali. L'ex commissario cittadino di Diventerà Bellissima ha aderito a Forza Italia e con la lista degli azzurri proverà a tornare tra gli scranni di Sala delle Lapidi.

"Stefania Munafò aderisce a Forza Italia sposando la causa del partito e condividendone i valori e il programma politico. E' la conferma che il nostro partito continua a crescere ed è sempre più attrattivo per coloro i quali vogliono rappresentare le istanze provenienti dal territorio cittadino. La competenza, le capacità e l’impegno politico, dimostrate in passato come consigliere di circoscrizione e come consigliere comunale, fanno di Stefania Munafò un’autorevole candidata al Consiglio comunale". Questo il commento del capogruppo di Forza Italia in Consiglio, Giulio Tantillo.

Soddisfazioni e apprezzamenti per l’adesione di Stefania Munafò al partito sono stati espressi dal coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè e dal presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona.