Comunali, vertice Salvini-Lega Sicilia: rispunta l'ipotesi Scoma

"Riunione concreta e operativa tra Matteo Salvini e i dirigenti della Lega in Sicilia a partire dal coordinatore regionale siciliano Nino Minardo". Lo spiega una nota della Lega, che riferisce di un incontro che ha riguardato anche le Amministrative in Sicilia. E per Palermo adesso prende quota l'ipotesi di schierare Francesco Scoma, 61 anni, deputato nazionale. Al vertice di oggi seguirà quello di domani, nel quale Salvini e si confronterà con Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

"Al centro del confronto di oggi, in presenza e in videocollegamento - dicono dagli uffici siciliani della Lega - temi urgenti quali sanità, gestione dell'acqua, rifiuti, infrastrutture. E' stata l'occasione anche per fare il punto sulle prossime Amministrative. Liste quasi definite sia per Palermo che per Messina. In entrambe le città la Lega ha donne e uomini di valore e che sono disponibili a candidarsi sindaco".

Salvini ha confermato di "lavorare per un centrodestra unito" e "l'impegno per affrontare e risolvere i temi che negli ultimi anni non hanno ottenuto le risposte desiderate".

Così il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia: "Giorgia Meloni deve scendere dal piedistallo non può avere Carolina Varchi candidata sindaco a Palermo e Nello Musumeci candidato presidente della Regione, lei sta giocando la sua partita e non pensa al centrodestra unito. Non possiamo sempre inseguire, per cui noi proponiamo il nostro candidato sindaco".

Sulla candidatura di Scoma è intervenuto il capogruppo della Lega a Palermo, Igor Gelarda, che si allinea a Figuccia: "La Lega - ha detto - è pronta a governare questa città. Siamo pronti a fare sacrifici per la città che amiamo, e abbiamo anche le idee chiare su come farlo. Abbiamo una squadra pronta e Francesco Scoma può essere il candidato sindaco del centrodestra".