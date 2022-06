Auditorium della parrocchia San Vincenzo de Paoli, oggi candidati a sindaco a confronto sul tema della salute

A pochi giorni dalla consultazione elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Palermo, il Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp Palermo e la Rete Civica della Salute hanno invitato i candidati alla carica di primo cittadino a confrontarsi sui temi della salute.

“Candidarsi alla salvaguardia del bene Comune” è l’argomento scelto per discutere di sussidiarietà circolare, salute, partecipazione civica, assistenza territoriale ed integrazione socio-sanitaria in tutta l’area metropolitana.

Il Presidente del CCA dell’Asp, Paolo La Placa, riunirà le 40 Associazioni e gli Ordini aderenti al Comitato per conoscere il punto di vista di tutti i candidati Sindaco. Sarà presente, anche, il coordinatore provinciale della Rete Civica della Salute Palermo, Paolo Rugolo.

L’incontro, al quale hanno garantito la partecipazione tutti e 6 i candidati, è in programma martedì prossimo 7 giugno alle ore 15 nell’Auditorium della Parrocchia San Vincenzo de Paoli in via dei Quartieri 19 a Palermo.