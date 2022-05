Piazza Meli, Gianluigi Paragone (Italexit) presenta i candidati al Comune in vista delle elezioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lunedì 9 maggio alle 16.00, a Palazzo Pantelleria in piazza Meli 5, si terrà una conferenza stampa di Gianluigi Paragone per presentare i candidati consiglieri al Comune di Palermo e per parlare dei programmi di Italexit in vista delle prossime elezioni regionali. Italexit rappresenta l'unica vera novità in un panorama politico ingessato e incapace di proporre soluzioni per risolvere la crisi economica e sociale che colpisce il Paese. Il partito di Paragone propone una diversa visione della politica e della società, incentrata sul primato dei cittadini e sulla difesa dei diritti del lavoro, della piccola e media impresa, dei commercianti e dei ristoratori contro l'assalto delle multinazionali che vorrebbero sostituire la creatività e il genio italiani con una piatta omologazione fatta di ripetitività e di sfruttamento.

Italexit è contro il green pass e si batte per la tutela delle libertà personali che tante volte, in questi anni segnati dalla pandemia, sono stati calpestati in sfregio alla Costituzione e alla dignità degli individui. All'evento, insieme al senatore Paragone saranno presenti il senatore del gruppo Italexit per l'Italia Mario Michele Giarrusso, il coordinatore regionale Avv. Luigi Savoca, l'avvocato Giuseppe Sottile,Vittoria Di Bella coordinatore provinciale Palermo e il candidato sindaco di Palermo Ciro Lo Monte.