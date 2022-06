Elezioni comunali 2022, Tommaso Di Giorgio riconfermato sindaco di Bisacquino per la terza volta

Con oltre l'87% delle preferenze Francesco Tommaso Di Giorgio è stato rieletto sindaco di Bisacquino per la terza volta di fila. Il candidato ha ottenuto 2.293 voti pari sconfiggendo Anna Amorelli, sostenuta dalla lista Anna Amorelli sindaco - Bisacquino città aperta che ha 215 preso voti, e Salvatore Scavotto, sostenuto dalla lista civica Bisacquino nel cuore, che ne ha ottenuti 106.

"Per me - commenta il primo cittadino - è un grande onore poter servire, per altri cinque anni, il nostro paese! Quasi tutta la popolazione residente a Bisacquino mi ha votato dimostrandomi, ancora una volta, un affetto straordinario e dandomi la massima fiducia che spero di riuscire a ripagare. Sia io che la mia squadra - conclude Di Giorgio - faremo tutto ciò che è umanamente possibile per migliorare sempre di più le condizioni di vita di ogni bisacquinese. Grazie di cuore quindi ad ognuno di voi per la fiducia accordatami per la terza volta consecutiva".