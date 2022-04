Elezioni, Barbaccia e Accardo candidati al Consiglio comunale nella lista della Dc Nuova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Adriano Barbaccia e Floriana Accardo sono altri due candidati al Consiglio Comunale nella lista della DC Nuova. “Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme per una visione comune – dichiara Floriana Accardo -. La capacità di dirigere il lavoro individuale verso gli obiettivi dell’intera comunità, è il carburante che consente a persone comuni di ottenere risultati non comuni. Per questo Adriano ed io abbiamo scelto di collaborare in questa campagna elettorale al fine di unire idee, esperienza e professionalità per il raggiungimento di un ottimo obiettivo.

Collaborare insieme fa parte della natura umana: ti hanno mai detto a scuola che i risultati raggiunti insieme sono più belli di quelli ottenuti singolarmente? Questo perchè in una squadra si ha il grandissimo vantaggio di poter apprendere dagli altri e mettere a disposizione al contempo le proprie capacità e risorse. Lavorare insieme significa vincere insieme”. “Una coppia funziona quando c'è complicità – dichiara Adriano Barbaccia -. Per questo Floriana ed io abbiamo deciso di collaborare, la nostra è stata un'intesa naturale, sono tante le cose che ci accomunano, una tra tutte il bene comune, quindi il bene di Palermo. Noi stiamo lavorando tanto, ci stiamo mettendo la faccia. Insieme si può!”