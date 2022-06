Elezioni 2022, a Balestrate Vito Rizzo rieletto sindaco: "Abbiamo fatto la storia" 

Vito Rizzo riconfermato sindaco di Balestrate con il 51,47% delle preferenze. A decretare la rielezione del candidato di "Concretezza e Stabilita' siAmo Balestrate RIZZO Sindaco" sono stati 1.873 elettori che hanno votato per lui. Sconfitta l'avversaria Pietra Chiarenza che si è presentata con la lista civica nuova sicciara Chiarenza sindaco: si è fermata al 48,53%.

"Abbiamo fatto la storia - esulta il primo cittadino -, per la prima volta Balestrate ha un sindaco eletto per due mandati. Per la prima volta si potrà completare un percorso, avviato 5 anni fa e che ha portato grandi soddisfazioni. Ieri è stata una lunga giornata, con un’altalena di emozioni, ma - continua Rizzo - questo rende la vittoria ancora più bella. Ci attendono anni di scelte importanti, che vogliamo costruire insieme a tutti voi. Grazie Balestrate, 'ammuttamu sempre'".