Al via la campagna elettorale di Valeria Grasso: il tema del primo comizio le infiltrazioni mafiose nelle liste

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani, 25 maggio, alle 19 presso La Braciera in Villa, in via dei Quartieri 104, avverrà l’apertura della campagna elettorale di Valeria Grasso, testimone di giustizia e candidata al Consiglio comunale nella lista Lavoriamo per Palermo. La parte “sana” dei candidati e i loro sostenitori scendono in campo per parlare delle infiltrazioni mafiose nelle liste. “Valeria Grasso rappresenta la parte pulita di Palermo che si attiva perché chi non è sulla stessa riga si faccia automaticamente fuori da questa campagna elettorale. Viste le polemiche su alcuni dei candidati, che sostengono Roberto Lagalla come sindaco rappresentante del centro destra, dal trascorso poco trasparente è giusto avere qualcuno che faccia la differenza”, così Maricetta Tirrito portavoce del Co.G.I. (Comitato collaboratori di giustizia). E domani ad intervenire oltre a Grasso e Tirrito ci sarà anche Lagalla.