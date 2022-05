Apertura campagna elettorale, Alberto Mangano il 12 maggio a Villa Filippina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un’apertura di campagna elettorale in un luogo simbolo della città, da un punto di vista sociale e politico per il centrosinistra. Alberto Mangano ha deciso di aprire, affiancato da Cecilia Villanova, la sua campagna elettorale con il partito Progetto Palermo, il 12 maggio alle 18,30 a Villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola 18 a Palermo. Il candidato esporrà il suo programma elettorale per la città in vista delle elezioni comunali di Palermo del 12 giugno. "Io – dice Alberto Mangano – dirò poco. Farò parlare soprattutto sul palco persone che mi conoscono e che possono raccontare la mia storia politica come e meglio di me". Interverrà il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Franco Miceli.