Antonino Stagno nominato presidente del dipartimento Assistenza sociale dell'Udc

L'Udc Sicilia lavora alacremente alla definizione di organigramma e programma politico in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno a Palermo nel 2022. Il coordinatore cittadino del movimento centrista a Palermo, Andrea Aiello, ha nominato Antonino Stagno Presidente del "Dipartimento Assistenza Sociale" del partito nel capoluogo siciliano. Nato a Palermo, il 14 febbraio 1960, Stagno è attualmente dipendente della Coopservice, nonché titolare di un Centro Assistenza Fiscale, Confsal, e di un patronato denominato Inpas. Profilo di riconosciuto spessore etico e professionale, il nuovo esponente dell'Udc si è guadagnato stima e fiducia dei concittadini in virtù delle sue competenze in materia sindacale, normativa, fiscale e previdenziale. In linea con i criteri meritocratici alla base della concezione politica centrista, l'Udc ha ufficializzato contestualmente la candidatura di Antonino Stagno al Consiglio comunale di Palermo nella propria lista in vista delle prossime amministrative. Il coordinatore cittadino del movimento centrista a Palermo, Andrea Aiello esprime la sua soddisfazione per l'ennesima adesione di livello in seno al partito.

"Sono sinceramente orgoglioso del consenso crescente mostrato dagli elettori quotidianamente nei nostri confronti. In un periodo di crisi e recessione economica, avvalersi di un riferimento credibile e qualificato, in grado di fornire consulenza ed assistenza sociale, fiscale e sindacale a tutti i palermitani, rappresenta un valore aggiunto significativo. La figura di Antonino Stagno intensifica ulteriormente la connessione virtuosa tra classe politica e cittadini che l'Udc sta alimentando costantemente in Sicilia. Ascolto, comprensione e ricerca immediata di soluzioni concrete per soddisfare esigenze ed impellenze di chi vive il nostro territorio. Il background di Stagno nel suo ambito di pertinenza denota crismi di eccellenza assoluta: lui è il Presidente ideale per il "Dipartimento Assistenza Sociale" dell'Udc a Palermo e costituisce al contempo un candidato autorevole al Consiglio Comunale alle prossime elezioni amministrative previste nella nostra città"- Un plauso giunge anche dal vice segretario regionale dell'Udc Sicilia, Elio Ficarra.

"La nomina di Antonino Stagno a Presidente del "Dipartimento Assistenza Sociale" dell'Udc a Palermo rappresenta un fiore all'occhiello nel nostro percorso al servizio della collettività. Sul piano normativo, burocratico, fiscale e previdenziale - afferma il consigliere comunale di Palermo in quota Udc - Stagno costituisce un professionista competente che gode di stima profonda e fiducia incondizionata da parte dei cittadini. Capacità di analisi e visione, empatia relazionale, una naturale propensione all'assistenza ed alla consulenza nell'ambito ne fanno un candidato idoneo al Consiglio comunale di Palermo alle amministrative del 2022. Stagno ha dimostrato fattivamente una minuziosa conoscenza della materia ed è in grado di fornire la soluzione più consona alle esigenze di ogni interlocutore, nel massimo rispetto delle regole e dei diritti di lavoratori e semplici cittadini. Vogliamo recitare un ruolo da protagonista nella coalizione di centrodestra che è pronta a governare Palermo nel 2022, l'Udc sta impreziosendo progressivamente il suo mosaico con tasselli di inconfutabile spessore umano e professionale, al fine di contribuire in modo determinante al rilancio trasversale della nostra città".