La designazione ad assessore di Antonella Tirrito in quota Dc, Cuffaro: "Lagalla non prende ordini da me"

La designazione ad assessore di Antonella Tirrito in quota Dc Nuova scatena un botta e risposta tra Mariella Maggio e Totò Cuffaro.

"Sono giorni che Roberto Lagalla cerca di scrollarsi di dosso le accuse che gli piovono da tutte le parti, ma Totò Cuffaro oggi lo richiama all’ordine e gli ricorda che un assessorato spetta a lui". Lo afferma la segretaria provinciale di ArticoloUno, Mariella Maggio. "D’altra parte - osserva Mariella Maggio - finora Lagalla sugli assessorati non ha toccato palla, limitandosi ad accogliere le richieste dei partiti della sua ampia e famelica coalizione. E' ai cittadini che invece non promette nulla, visto che il programma è il grande assente della sua campagna elettorale. Lagalla promette che studierà in seguito i problemi di Palermo. Per ora è evidentemente troppo occupato a prendere nota delle pretese dei suoi supporter".

"Non so cosa sia ArticoloUno - replica Cuffaro - ma so chi è Mariella Maggio. E' abituata a dire menzogne e a travisare la realtà. Non sono abituato a dare ordini e neppure a riceverli. Roberto Lagalla non prende ordini da nessuno e meno che mai da me".

Il commissario regionale della Dc Nuova dice che "la designazione di Antonella Tirrito come assessore l’ha fatta Lagalla e la Dc l’ha condivisa. Non avrebbe potuto scegliere di meglio. E' una donna da sempre impegnata nel mondo cattolico e che condivide con la Dc i valori della dottrina sociale della chiesa". Poi Cuffaro, come ha fatto altre volte, parla di bare, quelle insepolte del cimitero dei Rotoli. "Ammesso che abbia voglia, la Maggio se ne faccia una ragione e, se lo ritiene opportuno, si occupi di come dare una cristiana o se vuole laica sepoltura alle bare che aspettano silenziose", conclude.